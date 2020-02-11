Önce parçalarını, sonra da aracı iterek çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Önce parçalarını, sonra da aracı iterek çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Önce parçalarını, sonra da aracı iterek çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da kendi aracıyla kaza yaptıktan sonra başka bir aracın önce parçalarını sonra da aracı iteleyerek çalan ve 4 ayrı araçtan da orijinal parça çalarken güvenlik kamerasına yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Önce parçalarını, sonra da aracı iterek çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da kendi aracıyla kaza yaptıktan sonra başka bir aracın önce parçalarını sonra da aracı iteleyerek çalan ve 4 ayrı araçtan da orijinal parça çalarken güvenlik kamerasına yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.


Olay, iki gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı tarih ve zamanlarda 5 aynı marka ve model araçlardan hırsızlık olayının yaşanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalıma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın gerçekleştiği 5 ayrı mahallede en ince detayları dahi inceleyerek araştıran ekipler, özellikle güvenlik kameraları ile yola çıkarak 2 şüpheliyi tespit etti. Araçlardan ayna, ön ve arka kaput, kapı, vites topuzu, radyatör, akü, jant, lastik ile teyp çaldıkları iddia edilen ve bir aracında önce parçalarını sonra aracı itmek suretiyle çaldıkları görülen B.Y. ve M.A. polisin Sanayi Mahallesinde bir eve düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan araştırmalarda 2 şüphelinin bir aracı itmek sureti ile çaldıkları da güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin bir aracın yanına gelmesi, bagaj kaputu ile aynaları söküp gitmeleri daha sonra tekrar aynı aracın yanına gelerek aracı itmek sureti ile çaldıkları güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yasa dışı bahis vaadiyle 2 milyonluk vurgun yapan çete üyeleri, birbirlerini parayla dövdü
Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Önce parçalarını, sonra da aracı iterek çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]