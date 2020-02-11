Önce parçalarını, sonrada aracı iterek çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Önce parçalarını, sonrada aracı iterek çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Önce parçalarını, sonrada aracı iterek çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

1 saat önce

Aksaray'da kendi aracıyla kaza yaptıktan sonra bir araç çalıp 5 ayrı araçtan da birçok orijinal parça çalan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yapılan operasyonla yakalandı.

Önce parçalarını, sonrada aracı iterek çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]

Aksaray'da kendi aracıyla kaza yaptıktan sonra bir araç çalıp 5 ayrı araçtan da birçok orijinal parça çalan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yapılan operasyonla yakalandı.


Olay, 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı tarih ve zamanlarda 5 aynı marka ve model araçlardan hırsızlık olayının yaşanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalıma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın gerçekleştiği 5 ayrı mahallede en ince detayları dahi inceleyerek araştıran ekipler, özellikle güvenlik kameraları ile yola çıkarak 2 şüpheliyi tespit etti. Araçlardan ayna, ön ve arka kaput, kapı, vites topuzu, radyatör, akü, jant, lastik ile teyp çaldıkları iddia edilen ve bir aracında önce parçalarını sonra aracı itmek suretiyle çaldıkları görülen B.Y. ve M.A. polisin Sanayi Mahallesinde bir eve düzenlediği operasyon ile yakalandı. Yapılan araştırmalarda 2 şüphelinin bir aracı itmek sureti ile çaldıkları da güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin bir aracın yanında gelmesi, bagaj kaputu ile aynaları söküp gitmeleri daha sonra tekrar aynı aracın yanına gelerek aracı itmek sureti ile çaldıkları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Aksaray, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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