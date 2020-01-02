Önce park halindeki otomobile sonra kaldırıma çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Önce park halindeki otomobile sonra kaldırıma çarptı - Son Dakika

Önce park halindeki otomobile sonra kaldırıma çarptı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile ardından kaldırımdaki ağaca çarptı.

Önce park halindeki otomobile sonra kaldırıma çarptı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza anı, mobese kamerasınca anbean kaydedildi.

Afyonkarahisar'da, aralık ayında meydana gelen kazanın mobese kamerası görüntüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülere göre, caddede giden sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun sağ tarafında park halindeki otomobile ardından sol tarafta kaldırımdaki ağaca çarparak, durdu. Kazada yaralanan olmadı.


Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
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