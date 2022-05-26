Önce pastane kapısına bırakılan çileklerin tadına baktı sonra da tüm kasayı çaldı! İşletme sahibinden tepki gecikmedi: Ara sıra gelsin çayımızı içsin! - Son Dakika
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Önce pastane kapısına bırakılan çileklerin tadına baktı sonra da tüm kasayı çaldı! İşletme sahibinden tepki gecikmedi: Ara sıra gelsin çayımızı içsin!

26.05.2022 09:49

İstanbul Zeytinburnu'nda bir adam, pastanenin kapısına bırakılan çileklerin önce tadına baktı, sonra tüm kasayı alıp kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan anları gören işletme sahibi yaptığı açıklamada, "Ara sıra gelsin çayımızı da içsin, bekliyoruz! 3-4 tane çileği burada yemiş" ifadeleriyle hırsıza tepki gösterdi.

İstanbul'da yoldan geçerken kasayı gören şüpheli, çileklerin üzerindeki örtüyü açtı. Şüpheli, kasanın içinden aldığı 3-4 tane çileği yiyerek tadına baktı. Çileklerin tadını beğenen şüpheli, kasayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanı açan pastane çalışanları çileklerin kapıda olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen pastane çalışanları çilek kasasının 50 yaşlarındaki bir kişi tarafından çalındığını gördü. Yaşanan hırsızlıktan dolayı pastanede satılan çilekli ürünlerin çıkması gecikti.

ÇİLEK HIRSIZLIĞI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli kaldırımda yürürken çilek kasasını görüyor. Kasanın üzerindeki örtüyü kaldıran şüpheli, içindeki çilekleri yiyor. Daha sonra çilek kasasını çalarak uzaklaşıyor.

"FATURASINI BİZE BIRAKMIŞ"

İş yeri çalışanı Nesimi Dönmez, "Biz günlük olarak halden çilek siparişi veriyoruz. Dükkan açık olmadığından o saatlerde getirenler kapıya bırakıyorlar. Bugüne kadar öyle bir şey yaşamadık. Kapıya bıraktıktan sonra buradan geçen bir vatandaş önce çileğin tadına bakıyor. Kontrol ediyor tabi. 2-3 tane de yemiş. Buraya da bırakmış. Ondan sonra da herhalde hoşuna gitti. Kalanı da kasasıyla beraber eve götürmüş. Ama bir iyilik yapmış. Ödemeyi unutmayalım diye faturasını bize bırakmış" dedi.

"AKŞAMDAN HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Çileklerin çalınmasından dolayı işlerin aksadığını ifade eden Dönmez, "Sonuçta tekrar o çileği bulmamız zor. Çünkü akşamdan hazırlık yapıyoruz. Çalışmalarımızda ona göre. Bazen böyle şeyler olabiliyor, karşılaşıyoruz. Şöyle söyleyelim; halden aldığımız 100 liralık ürünü, 200 liraya başka yerden temin ettik. Çünkü oradan gelen fiyat ile buradan aldığımız fiyat bir değil" diye konuştu.

"ARA SIRA GELSİN ÇAYIMIZI İÇSİN"

Hırsızı çay içmeye de çağıran Dönmez, "O Allah ile onun arasında. Biz helal etsek de pek kabul olmaz gibi. Allah ile onun arasında. Onu Allah'a havale ediyoruz. Ara sıra gelsin çayımızı da içsin, bekliyoruz. 3-4 tane çileği burada yemiş. Buralardaydı çilekler, sonra kalanı da kamerada gördüğünüz gibi almış, götürmüş" dedi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Mevla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce pastane kapısına bırakılan çileklerin tadına baktı sonra da tüm kasayı çaldı! İşletme sahibinden tepki gecikmedi: Ara sıra gelsin çayımızı içsin! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önce pastane kapısına bırakılan çileklerin tadına baktı sonra da tüm kasayı çaldı! İşletme sahibinden tepki gecikmedi: Ara sıra gelsin çayımızı içsin! - Son Dakika
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