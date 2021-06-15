Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak - Son Dakika

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Metiner, paylaşımında Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın çift maaş aldığını öne sürerek "Cumhurbaşkanımızın toplum vicdanını kanatan bu haksız düzene son vermeli, bu kişileri de uzaklaştırmalı" ifadelerine yer verdi.

Ancak Metiner bir süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımını sildi. Konuyla ilgili bir de açıklama metni yayınlayan Fahrettin Poyraz'ın kendisini araması sonrasında o paylaşımını sildiğini belirten Metiner, "İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tiviti kaldırma gereği duydum" dedi.