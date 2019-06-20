Son Dakika Haberleri: Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi (2)
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Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi (2)

55 dakika önce

ÖZEL HAREKATIN OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDIPompalı tüfekle etrafa rasgele ateş açarak kendini eve kilitleyen Ahmet B.'nin 3,5 saat sonunda ikna edilememesi üzerine, elektriği kesilen apartman sakinleri tahliye edildi.

Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi (2), System.String[]

ÖZEL HAREKATIN OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI
Pompalı tüfekle etrafa rasgele ateş açarak kendini eve kilitleyen Ahmet B.'nin 3,5 saat sonunda ikna edilememesi üzerine, elektriği kesilen apartman sakinleri tahliye edildi. Ardından operasyon için apartmana giren Polis Özel Harekat ekipleri, dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girip, Ahmet B.'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Ahmet B., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
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