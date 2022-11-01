Pusu kurulan baba ve oğlunu taradılar! 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Pusu kurulan baba ve oğlunu taradılar! 1 ölü 1 yaralı

01.11.2022 14:48

Bitlis'in Ahlat ilçesinde husumetlilerinin bulunduğu araca pusu kurarak kaza yaptırdıktan sonra silahla taradılar. Olayda baba ağır yaralanırken oğlu ise yaşamını yitirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinin Ovakışla beldesinde yaşayan ve yaklaşık 3 ay önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi ölmüştü. Dün öğlen saatlerinde taraflardan isimleri henüz belirlenemeyen baba ve oğul, Ovakışla girişinde araçla seyir halindeyken husumetli aile tarafından pusu kuruldu.

BİRİ ÖLDÜ, BİRİ YARALANDI

İlk olarak baba ve oğluna kaza yaptıran taraflar daha sonra araca silahla saldırı düzenledi. Olayda oğul hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan baba Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Önce pusu kurdular, sonra silahla taradılar Önce pusu kurdular, sonra silahla taradılar Başıboş köpeklerin ısırdığı çocuklar kuduz oldu Başıboş köpeklerin ısırdığı çocuklar kuduz oldu

Ovakışla, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pusu kurulan baba ve oğlunu taradılar! 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

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