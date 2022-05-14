Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı

14.05.2022 15:28

Son dakika gündem haberine göre MANİSA'da, refüje çarpıp takla atan otomobil, 117 metre sürüklenirken, 4'ü kırmızı ışıkta, 2'si park halindeki 6 araca çarparak durdu.

MANİSA'da, refüje çarpıp takla atan otomobil, 117 metre sürüklenirken, 4'ü kırmızı ışıkta, 2'si park halindeki 6 araca çarparak durdu. Sürücü Mustafa Türkmen'in (26) ağır yaralandığı kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Ankara- İzmir kara yolu Turgutlu ilçesi kesiminde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Mustafa Türkmen'in kullandığı 45 RA 5017 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, savruldu. Takla atan ve 117 metre sürüklenen otomobil, önce kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile ve 2 hafif ticari araca ardından da park halindeki 2 otomobile çarpıp durdu. Otomobil sürücüsü Mustafa Türkmen, kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Türkmen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza anı, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürüklenen otomobilin park halindeki 2 otomobile çarptığı anlar yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Refüje ve 6 araca çarpan otomobil, 117 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralı - Son Dakika
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