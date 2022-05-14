ÖNCE REFÜJE ARDINDAN DA 6 ARACA ÇARPAN OTOMOBİL 117 METRE SÜRÜKLENDİ - Son Dakika
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ÖNCE REFÜJE ARDINDAN DA 6 ARACA ÇARPAN OTOMOBİL 117 METRE SÜRÜKLENDİ

14.05.2022 22:26

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, refüje çarpıp, takla atan otomobil 117 metre sürüklenirken, 4'ü kırmızı ışıkta bekleyen 2'si de park halindeki toplam 6 araca çarparak durabildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, refüje çarpıp, takla atan otomobil 117 metre sürüklenirken, 4'ü kırmızı ışıkta bekleyen 2'si de park halindeki toplam 6 araca çarparak durabildi. Takla atan otomobilin ağır yaralana sürücü Mustafa Türkmen (26) hastaneye kaldırıldı. Kazanın bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, Ankara - İzmir kara yolu Turgutlu ilçesi kesiminde bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne seyir halinde olan Mustafa Türkmen (26) kullandığı 45 RA 5017 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp savruldu. Takla atan otomobil 117 metre sürüklenerek, önce kırmızı ışıkta bekleyen 2'si otomobil ve 2 hafif ticari araca ardından da park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü Türkmen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Türkmen tedaviye alındı. Türkmen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi ortaya çıktı. Görüntülerde sürüklenen otomobilin park halindeki iki otomobile çarpması yer alıyor.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCE REFÜJE ARDINDAN DA 6 ARACA ÇARPAN OTOMOBİL 117 METRE SÜRÜKLENDİ
ÖNCE REFÜJE ARDINDAN DA 6 ARACA ÇARPAN OTOMOBİL 117 METRE SÜRÜKLENDİ
ÖNCE REFÜJE ARDINDAN DA 6 ARACA ÇARPAN OTOMOBİL 117 METRE SÜRÜKLENDİ
ÖNCE REFÜJE ARDINDAN DA 6 ARACA ÇARPAN OTOMOBİL 117 METRE SÜRÜKLENDİ

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Düzce'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Düzce'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mustafa Türkmen, Turgutlu, Otomobil, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖNCE REFÜJE ARDINDAN DA 6 ARACA ÇARPAN OTOMOBİL 117 METRE SÜRÜKLENDİ - Son Dakika


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