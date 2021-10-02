Üye Girişi
ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU - Son Dakika

ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU

02.10.2021 11:57

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Bülent E.'nin resmi nikahlı eşi tarafından tabancayla vurulan Cansu Koşak (25), şimdi de 4 yaşındaki oğlu Bülent E.'yi 3 yıldır görememenin acısını yaşıyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Bülent E.'nin resmi nikahlı eşi tarafından tabancayla vurulan Cansu Koşak (25), şimdi de 4 yaşındaki oğlu Bülent E.'yi 3 yıldır görememenin acısını yaşıyor. Vurulduktan sonra ince bağırsağının alındığını belirten Koşak, "Sağlığımdan olduğum yetmiyormuş gibi oğlumdan da oldum. Velayeti bende olduğu halde 3 yıldır göremiyorum. Bir çocuğu nasıl annesinden ayırabilirsin, nasıl bu kötülüğü yapabilirsin" dedi.

Ödemiş'te yaşayan 2 çocuk annesi Nebahat E., 22 Aralık 2018'de eşi Bülent E ile yaşadığı ilişkiden çocuk sahibi olan Cansu Koşak'ın Bengisu Mahallesi'ndeki evine gitti. İki kadın arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nebahat E., çantasından çıkardığı tabancayı Koşak'a doğrultup, peş peşe ateşleyerek kaçtı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Koşak, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Koşak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Nebahat E. ise polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nebahat E., tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Nebahat E. hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim 2019 günü görülen karar duruşmasında, Nebahat E.'yi eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, haksız tahrik indirimiyle de bu cezayı 7 yıla indirdi. Ayrıca Nebahat E.?ye 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

'ÖNÜNE GEÇMESEM OĞLUM VURULACAKTI'

Bülent E. ile ilişkilerinin başladığında, evli olduğunu bilmediğini, hamile kaldıktan sonra öğrendiğini belirten Koşak, "Sonrasında sürekli olarak boşanacağını söyleyip beni kandırdı. Olayın meydana geldiği cumartesi günü evdeydik. Oğlumun babası evde yoktu. Saat 16.00 ile 18.00 arasıydı, kapı çaldı. Kapının deliğinden baktım, arkası dönük başı kapalı bir kadın vardı. Kapıyı açtım, ateş etmeye başladı. O an oğlumu kurtarayım derken, vücuduma 3 mermi isabet etti. Oğlumu uzaklaştırdım ama mermiler bana isabet etti. Yere düştüm, 'Ona iyi oldu, ölsün gebersin' diye arkamdan bağırdı. Eşim de polisler geldikten sonra eve geldi. Oğlumun önüne geçip uzaklaştırmasaydım, o vurulacaktı" dedi.

'ŞİKAYETÇİ OLMAZSAN OĞLUNU SANA VERECEĞİM' İDDİASI

Kendisi hastanedeyken dini nikahla yaşadığı Bülent E. ve ailesinin şu an 4 yaşında olan oğlu B.E.'yi kendisinden aldığını ve yaklaşık 3 yıldır göstermediğini belirten Cansu Koşak, "3 gün boyunca yoğun bakımda kaldım, ince bağırsağımı almışlar, farkında bile değildim. Kendime geldikten sonra Bülent E. yanıma geldi, 'şikayetçi olmazsan sana oğlunu vereceğim' dedi. 'Tek benim değil, senin de oğlun. Kendimi önüne atmasaydım sadece benim değil, senin de oğlun ölecekti' diye karşılık verdim. Şikayetçi olmamdan sonra da velayeti bende olmasına rağmen oğlumu bir daha bana göstermediler. Sağlığımdan olduğum yetmiyormuş gibi oğlumdan oldum" dedi.

'BEBEKLİK KIYAFETLERİNİ KOKLAYARAK HASRETİNİ GİDERİYORUM'

Oğlunun hasretini bebekliğinden kalan kıyafetlerini koklayarak gidermeye çalıştığını söyleyen Koşak, gözyaşlarını tutamayıp, "Evladımı görememenin acısı her geçen gün daha da katlanıyor. Onu öyle özledim ki, kokusu burnumda tütüyor. Bu 3 seneyi gelin bir de bana sorun. Bir çocuğu nasıl annesinden ayırabilirsin, nasıl bu kötülüğü yapabilirsin?" diye konuştu.

ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU
ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU
ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU
ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU
ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU
ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU
ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU
ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU
ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU

Devlet Hastanesi, Aralık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı 12:20 Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı Cübbeli Ahmet Hoca, 12:13 Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı 11:57 Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı
Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar 11:38 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar 11:15 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı 10:52 Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı
Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor 09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor

Son Dakika Haberleri
12:22 G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak
12:15 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı
12:13 Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor
11:57 Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı
11:56 Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı
11:37 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
11:35 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
11:16 El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı
11:14 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi
11:13 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz
G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak         
12:23
Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı         
12:15
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın         
11:59
Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı         
11:56
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi         
11:26
'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!         
10:54
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler         
10:45
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Türkiye'de bir ilk: Beykoz'da balık gübresi ile topraksız tarım Türkiye'de bir ilk: Beykoz'da balık gübresi ile topraksız tarım         
09:45
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 12:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: ÖNCE SAĞLIĞINI KAYBETTİ, SONRA OĞLUNU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement