Önce sağlık, önce temizlik - Son Dakika

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Önce sağlık, önce temizlik

6 saat önce

Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kamu kurumları ve öğrenci yurtlarında da çalışmalar gerçekleştirirken sağlık kuruluşlarının çevresinde de ilaçlı suyla yıkama yaptı.

Önce sağlık, önce temizlik, System.String[]

Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kamu kurumları ve öğrenci yurtlarında da çalışmalar gerçekleştirirken sağlık kuruluşlarının çevresinde de ilaçlı suyla yıkama yaptı.


Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Aziz Bayraktar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen çalışmalarda hizmet binalarının her noktası ekipler tarafından dezenfekte edildi. Olası virüs tehdidinin önüne geçmek için çalışan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sağlık merkezlerinin temizlik çalışmalarını da sıklaştırdı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak yürütülen temizlik ve çöp toplama faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda özellikle de Hastane, Sağlık Ocağı, Toplum Sağlık Merkezi ve Dispanserlerin giriş, çıkış ve bahçelerini ilaçlı suyla yıkadı. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:53 Kaynak: İHA

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