Önce Sandığa Sonra Sahile Koştular
1 saat önce
Marmaris'te oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde aldı.
Marmaris
'te oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde aldı.
Marmaris'te sabah saatlerinde başlayan Mahalli İdareler seçimleri oy kullanma işlemleri devam ediyor. İlçede 212 sandık 68 bin 515 seçmen oy kullanacak. Oylarını kullanan vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde ve sokaklarda aldı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla kamp çadırı kurarken bazıları da denize girmeyi tercih etti. İlçede yaşayanlarından bazıları ise tercihini yürüyüşte ve kafelerde oturmadan yana kullandı. Körfezde jetski kullananlar ise görsel şölen oluşturdu. Çocuklarıyla sahilde çadır kuran Serhan İmece, "Oyumuzu kullandık çocuklarla birlikte güneşin tadını çıkarıyoruz. Kışın son ayları, yaza doğru gidiyoruz her şey güzel. Marmaris'te yaşamak çok güzel." dedi. - MUĞLA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:19 Kaynak: İHA
Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi
Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Sandık Başına Gitti
Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Son Dakika! Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürülmesi Olayına İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı