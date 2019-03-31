Son Dakika Haberleri: Önce Sandığa Sonra Sahile Koştular

Önce Sandığa Sonra Sahile Koştular

5 dakika önce

- Önce sandığa sonra sahile koştularMUĞLA - Marmaris'te oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde aldı.

Önce Sandığa Sonra Sahile Koştular, System.String[]
- Önce sandığa sonra sahile koştular

MUĞLA - Marmaris'te oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde aldı.
Marmaris'te sabah saatlerinde başlayan Mahalli İdareler seçimleri oy kullanma işlemleri devam ediyor. İlçede 212 sandık 68 bin 515 seçmen oy kullanacak. Oylarını kullanan vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde ve sokaklarda aldı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla kamp çadırı kurarken bazıları da denize girmeyi tercih etti. İlçede yaşayanlarından bazıları ise tercihini yürüyüşte ve kafelerde oturmadan yana kullandı. Körfezde jetski kullananlar ise görsel şölen oluşturdu. Çocuklarıyla sahilde çadır kuran Serhan İmece, "Oyumuzu kullandık çocuklarla birlikte güneşin tadını çıkarıyoruz. Kışın son ayları, yaza doğru gidiyoruz her şey güzel. Marmaris'te yaşamak çok güzel." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:45 Kaynak: İHA

Yerel
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