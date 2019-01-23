Son Dakika Haberleri: Önce Şarkı Söylediler, Sonra Ameliyata Girdiler

Önce Şarkı Söylediler, Sonra Ameliyata Girdiler

1 saat önce

Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Cerrahisi Dr. İlker Sait Tuncer, sünnet olmak için hastaneye gelen çocuğun korkmaması için çocukla birlikte şarkı söyledi.

Önce Şarkı Söylediler, Sonra Ameliyata Girdiler, System.String[]
Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Cerrahisi Dr. İlker Sait Tuncer, sünnet olmak için hastaneye gelen çocuğun korkmaması için çocukla birlikte şarkı söyledi.

Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. İlker Sait Tuncer fıtık ameliyatı ve sünnet olmak üzere hastaneye gelen 7 yaşındaki Erkan Kayra Aksoy ile ameliyat öncesinde 'Ankara'nın Bağları' şarkısını söylemesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Önce fıtık ameliyatı olacak ardından da sünnet olacak 7 yaşındaki Erkan Kayra Aksoy ile ameliyat öncesi moral vermek amacıyla birlikte şarkı söylemesi ve ardından küçük çocuğun moralli bir şekilde ameliyata girmesini sağlayan doktor, sosyal medyada büyük takdir topladı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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