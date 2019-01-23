Önce Şarkı Söylediler, Sonra Ameliyata Girdiler
16 dakika önce
Önce şarkı söylediler, sonra ameliyata girdilerNEVŞEHİR - Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Cerrahisi Dr. İlker Sait Tuncer sünnet olmak için hastaneye gelen çocuğun korkmaması için çocukla birlikte şarkı söyledi.
Önce şarkı söylediler, sonra ameliyata girdiler
NEVŞEHİR - Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Cerrahisi Dr. İlker Sait Tuncer sünnet olmak için hastaneye gelen çocuğun korkmaması için çocukla birlikte şarkı söyledi.
Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. İlker Sait Tuncer fıtık ameliyatı ve sünnet olmak üzere hastaneye gelen 7 yaşındaki Erkan Kayra Aksoy ile ameliyat öncesinde 'Ankara'nın Bağları' şarkısını söylemesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Önce fıtık ameliyatı olacak ardından da sünnet olacak 7 yaşında ki Erkan Kayra Aksoy ameliyat öncesi moral vermek amacıyla birlikte şarkı söylemeleri ve ardından küçük çocuğun moralli bir şekilde ameliyata girmesini sağlayan doktor sosyal medyadan büyük takdir topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:11 Kaynak: İHA
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