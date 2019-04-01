Son Dakika Haberleri: Önce Seçimi, Ardından Hayatını Kaybetti

Önce Seçimi, Ardından Hayatını Kaybetti

26 dakika önce

Burdur'da esnaflık yapan Muammer İnci (55), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Önce Seçimi, Ardından Hayatını Kaybetti, System.String[]
Burdur'da esnaflık yapan Muammer İnci (55), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İnci'nin 31 Mart seçimlerinde mahalle muhtar adayı olduğu ve seçimleri kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Merkezde Camcı esnafı olarak çalışan Muammer İnci (55) Akdere Mahallesi üzerinde yer alan inşaatın çatı katındaki balkon işlerini yapıyordu. İddiaya göre, balkon metallerini, binanın bitişiğindeki yüksek gerilim hattı tellerine değdiren Muammer İnci, bir anda elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı İnci, ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Muammer İnci'nin 31 Mart Seçimlerinde Bozkurt Mahallesinden muhtar adayı olduğu ve seçimleri kaybettiği öğrenildi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:18 Kaynak: İHA

Akdere, Burdur, Güncel
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