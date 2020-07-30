Önce şehitleriyle bayramlaştılar - Son Dakika

Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları, İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki yakınlarını ziyaret etti.

Konak ilçesinde bulunan Kadifekale Hava Şehitliği'ne sabah saatlerinden itibaren şehit yakınları gelmeye başladı.

Görmediği amcası için dua etti

İstanbul'dan, şehit olan abisi Oktay Erbilgin'i ziyarete gelen Soner Erbilgin, gazetecilere abisinin 27 yıl önce şehit olduğunu söyledi.

Abisinin Diyarbakır'da operasyona giderken şehit düştüğünü belirten Erbilgin, "Vatan sağ olsun. İzmir'e her geldiğimde abime uğrarım. İlk günkü gibi bir acı var içimizde. Vatan için hepimiz canımızı seve seve vermeye hazırız." dedi.

Soner Erbilgin'in 3,5 yaşındaki oğlu Ahmet de görmediği şehit amcası için dua etti. Babasının kucağında amcası için ellerini açan küçük Ahmet, sonrasında amcasının mezar taşında yer alan fotoğrafını eliyle sildi.

İdlib'de şehit olan Ahmet Alpaslan'ın yeğeni 10 yaşındaki Türkan da dayısının kabrindeki çiçekleri suladı.

"19 sene geçti ama çıkıp gelecek gibi"

Konya'da şehit olan Tabip Üsteğmen Murat Özkan'ın annesi Asuman Özkan da arefe günü oğlunun yanına koştu.

Normalde her cuma günü oğlunu ziyarete geldiğini belirten Özkan, salgın nedeniyle bu ziyaretlere bir müddet ara verdiğini ancak dayanamayıp yeniden geldiğini dile getirdi.

Oğlunun Konya'da trafik kazasında şehit olduğunu anımsatan Özkan, "19 sene oldu ama 19 gün gibi. Bana İstanbul'dan çamaşırlarını getirecekmiş gibi hissediyorum. Çok acı. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyormuş. Annemi, babamı, eşimi kaybettim. Hepsinin yeri ayrı tabi ama hiçbiri evlat acısını unutturamadı bana. Evladınız varsa ne kadar tatlı olduğunu bilirsiniz." diye konuştu.