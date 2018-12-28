Önce Şehitlik Ardından Huzurevi
1 saat önce
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Devlet Koruması altında iken devlet memurluğuna atanan gençler önce şehitliği ziyaret etti ardından ise huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Devlet Koruması altında iken devlet memurluğuna atanan gençler önce şehitliği ziyaret etti ardından ise huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Düzce
'de devlet koruması altındaki 30 gencin memur olarak ataması, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da katıldığı törenle yapılmıştı. Memur
olan çocuklar memurluk hayatına başlamadan önce ilk olarak şehitliğe bir vefa ziyareti gerçekleştirdiler. Şehitlerin ruhuna dua okudular, onların emanet ettiği vatana ve bayrağa sahip çıkacakları sözünü verdiler. Ardından Hilmi Çilingir Huzurevinde kalan sakinlerle bir araya geldiler.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Zeki Yıldırım
, uzun süredir koruma altında olan çocukların duygularına değer katmak amacıyla, devlet memuriyetine başlamadan önce şehitliği ziyaret etmek istediklerini belirterek "Vatanımıza, milletimize olan vefa borcumuzu ödemenin en iyi örneği, bu vatan için canını feda etmiş şehitlerimizdir. Biz de o şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak amacıyla, çocuklarımızla birlikte şehitliğimizi ziyaret ettik. Bundan sonda da büyüklerimize de saygımızı göstermek amacıyla huzurevimize gidip asırlık çınarlarımızın da elini öpeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:49 Kaynak: İHA
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