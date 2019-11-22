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Önce sevdiklerini sonra da hayatını kaybetti

6 saat önce

Gaziantep'te çıkan kavgada iş arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybeden taksici Mahmut Özbal'ın 8 yıl önce nişanlısını, 2 yıl önce de kanser hastası babasını kaybettiği öğrenildi.

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Gaziantep'te çıkan kavgada iş arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybeden taksici Mahmut Özbal'ın 8 yıl önce nişanlısını, 2 yıl önce de kanser hastası babasını kaybettiği öğrenildi.


Gaziantep'te yaşayan Mahmut Özbal, 8 yıl önce çok sevdiği 19 yaşındaki Sevim Toktaş ile nişanlandı. Sevdiği kız ile evlilik hayali kuran Mahmut Özbal, nişanlandıktan bir ay sonra nişanlısının öz babası tarafından öldürüldüğünü haberini aldı. Olay sonrası büyük bir yıkım yaşayan Mahmut Özbal, yeniden hayata tutunmaya çalıştı. Bir kazak örgü atölyesi kuran Mahmut Özbal, işlerini yoluna koyarak kendi iş yerini açtı. İşleri yolunda giden Özbal, 4 yıl önce taksicilik yapan babasının kanser hastası olduğunu öğrendi.


Acı haberler peş peşe geldi


Babasının tedavisi için mücadele eden Mahmut Özbal, kötü haberleri peş peşe aldı. 2 yıl önce babasını kaybeden Mahmut Özbay, daha sonra kazak örgü işinde iflas etti. Önce nişanlısını ve babasını, ardından ise işini kaybeden Mahmut Özbal, babadan yadigar araçla ticari taksi şoförlüğü yapmaya başladı.


Yeniden hayata tutunmaya çalışan Özbal, babasından kalan araçla Saçaklı Mahallesi'nde bulunan taksi durağında yolcu taşıyarak geçimini sağlamaya başladı. Özbal, burada taksi durağının da başkanı oldu.


Meslektaşı tarafından öldürüldü


34 yaşındaki Mahmut Özbal, dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle aynı durakta çalışan meslektaşı Mehmet remzi A. ile tartışmaya başladı. Mahmut Özbal, aynı zamanda durakta başkan yardımcılığını da yapan arkadaşı Mehmet Remzi A. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Özbal, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinden kaçan taksici Mehmet Remzi A. kayıplara karıştı.


Hastanede hayatını kaybetti


Ağır yaralanan Mahmut Özbal tedavi gördüğü hastanede akşam saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti. Özbal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazenin yapılan işlemlerin ardından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.


Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, arkadaşının ölümüne neden olan taksici Mehmet Remzi A.'yı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Mehmet Remzi, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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