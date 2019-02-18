Son Dakika Haberleri: Önce Sevinç, Sonra Gözyaşı

Önce Sevinç, Sonra Gözyaşı

39 dakika önce

Önce sevinç, sonra gözyaşı Şehit babasından yürek burkan sevinç: 'Bu daire yetimimin' Edirne'de 137 konut için TOKİ kuraları çekildiEDİRNE - Edirne'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan toplam 137 konut için kura çekildi.

Önce sevinç, sonra gözyaşı
Şehit babasından yürek burkan sevinç: 'Bu daire yetimimin'
Edirne'de 137 konut için TOKİ kuraları çekildi

EDİRNE - Edirne'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan toplam 137 konut için kura çekildi. Kura çekimi sonrası ev sahibi olan vatandaşlar sevinç gözyaşlarına boğulurken, şehit babası Süleyman Çetin'in, 'Yetimim için buradayım' sözleri yürek burktu.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan toplam 137 konut için kura çekim töreni düzenlendi. 137 konut için toplam 4 bin 81 başvuru yapılırken, 2 bin 889 başvurunun 2 artı 1 daire, bin 197 başvurunun ise 3 artı 1 daireye yapıldığı açıklandı.
"Bu daire benim yetimime"
Kura çekiminde, konut hakkı kazanan Şehit Polis Nefise Özsoy Çetin'in babası Süleyman Çetin, "Bu daire benim yetimime. Benim için daire almışım çok önemli değil. Ama yetimime aldığım için sevinçliyim. Mutluyum. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Ben torunum için geldim buraya. Benim hayatım bitti zaten, karardı hayatım. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.
Sevinç gözyaşlarına boğuldu
Kura çekiminde konut alma hakkı kazanan emekli Sabriye Yılmaz da büyük bir sevinç yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı, sevincini telefonla kızını arayarak kutlayan Yılmaz, "Bunlar sevinç gözyaşları. Çok sevinçliyim. Hiç uyumadım bu gece. Hiç uyumadan geldim buraya. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
"Evimiz yoktu, kiradaydık"
Yıllardır annesi ile birlikte kirada yaşadığını anlatan Pınar Çardaktan ise "Hiç beklemiyordum. Çok dua ettim. Evimiz yoktu, kiradaydık. Fabrikada çalışıyorum, yine annemle beraber yaşamaya devam edeceğiz. Çok insan başvurduğu için çıkar diye düşünmüyordum. Şu an çok şaşırdım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Edirne, Genel
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