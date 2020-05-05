Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti - Son Dakika

Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, Soner Taşkın (36) bir aracın içerisinde silahla vurulduktan sonra araçla birlikte ateşe verilmiş ve yaşamını kaybetmişti. Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı'nda olayın şüphelisi olarak gözaltında tutulan Önder T.'nin (35), jandarmaya verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ARACI KİTLEYİP ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre, olay gecesi Soner Taşkın'ın önce Neşat A. (43) ile buluşup sonrasında araçla Önder T.'yi aldıkları ve Yomra'nın Gülyurdu Mahallesi'ne çıktıkları ve burada çıkan tartışmanın ardından Önder T.'nin belinden çıkardığı silahla Soner Taşkın'ı vurduğu, daha sonra araçtan çıkarak kapıları kilitleyip aracı ateşe verdiği bilgilerine ulaşıldı.

DİĞER ARKADAŞINI DA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Önder T.'nin tanık bırakmamak için Neşat A.'yı da öldürmeye çalıştığı ancak başaramadığı ve arkasından birkaç el ateş ettiği belirtildi. Alacak verecek meselesi nedeniyle Soner T.'yi öldürdüğü gerekçesiyle jandarmadaki gözaltı süreci devam eden Önder T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilecek. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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