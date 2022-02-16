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Önce sipariş verdi, sonra herkesin içinde 2 tane telefonu böyle çaldı - Son Dakika

Önce sipariş verdi, sonra herkesin içinde 2 tane telefonu böyle çaldı

16.02.2022 11:42

Bursa'da hırsız önce sipariş verdi daha sonra herkesin içinde 2 tane telefonu çaldı.

Bursa'da hırsız önce sipariş verdi daha sonra herkesin içinde 2 tane telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesinde döner salonu işleten Halil Bulum ve Eşi Ayşe Bulum' un 2 tane cep telefonu çalındı. Dükkana müşteri gibi giren hırsız önce yarım ekmek döner siparişi verdi. İş yeri sahibi Ayşe Bulum, döneri hazırlamak için arkasını döndüğü esnada hırsız dükkanda müşteriler olmasına rağmen 2 tane telefonu çalıp hızlıca dükkandan çıkarak uzaklaştı. Dönerleri hazırlayan iş yeri sahibi hazırladığı dönerin siparişini veren müşteriyi aramaya başladı.

Dönerci müşteriyi göremeyince durumdan şüphelenip etrafa bakmaya başladı. Bulum, işyerindeki 2 cep telefonunun çalındığını gördü. Hırsızın rahat tavırları ise herkesi şaşkına uğrattı. Bulum ailesi telefonlardan çok telefonların içinde bulunan bilgilerin kaybolmasına üzüldüğünü söyledi.

Gözlerinin önünde telefonlarının çalındığını ifade eden Ayşe Bulum, "İçeriye müşteri girdi. Döner siparişi verdi. Döneri hazırlamak için arkamı döndüm, içeride müşteriler de vardı. Müşterilerin yanında 2 tane telefonu çalıp kaçmış, ben döneri hazırladım vermek için arkamı döndüm siparişi veren müşterinin olmadığını gördüm. Daha sonra güvenlik kamerasına baktığımda hırsız sipariş verdikten sonra değeri 7 bin lira olan 2 tane telefonu çalıp kaçıyor. Hırsızların biran önce yakalanmasını istiyorum. Telefondan ziyade içindeki bilgiler ve fotoğraflar benim için çok önemliydi" dedi.

(Burak Türker - Ali Erdem/ İHA)

Önce sipariş verdi, sonra herkesin içinde 2 tane telefonu böyle çaldı
Önce sipariş verdi, sonra herkesin içinde 2 tane telefonu böyle çaldı
Önce sipariş verdi, sonra herkesin içinde 2 tane telefonu böyle çaldı

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Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Önce sipariş verdi, sonra herkesin içinde 2 tane telefonu böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önce sipariş verdi, sonra herkesin içinde 2 tane telefonu böyle çaldı - Son Dakika
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