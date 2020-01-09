Önce sırtından bıçakladı sonra hastaneye götürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Önce sırtından bıçakladı sonra hastaneye götürdü - Son Dakika

Önce sırtından bıçakladı sonra hastaneye götürdü

6 saat önce

Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu kadın, iddiaya göre evde tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayıp hastaneye götürdü.

Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu kadın, iddiaya göre evde tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayıp hastaneye götürdü. Kadın gözaltına alınırken, yaralanan adımın tedavisi devam ediyor.

Olay, Saadetdere Mahallesi 9'uncu sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir evde kavga ihbarı alan polis, olay yerine gitti. Ekipler zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmadı. Kapıda kan izleri gören polis ekipleri, olaydan şüphelendi. Bir süre sonra yakınlarda bulunan özel bir hastaneye bıçakla yaralanmış birisinin geldiği ihbarı alındı. Hastaneye giden polis ekipleri incelemelerini derinleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda Zarrına M.(26) yaşındaki sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah B.(32)'yi sırtından bıçakladığı ve daha sonra kendi imkanları ile hastaneye getirdiği iddia edildi. Yaralanan Emrah B. ilk müdahalenin ardından yakında bulunan başka bir özel hastaneye sevk edildi.

"BEN YAPMADIM"

Polis ekipleri, hastanede bulunan Zarrına M. İsimli kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Zarrına M.'nin polislere "Ben yapmadım" dediği öğrenildi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Önce sırtından bıçakladı sonra hastaneye götürdü

Özbekistan, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı
Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı Cinsiyet değiştirme arifesindeki şahıs, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:12 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
18:12 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
18:12 Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
18:11 Edirne fetö şüphelilerini yunanistan'a kaçıran 7 organizatör yakalandı - Son Dakika
18:05 İletişim Başkanı Altun'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 18:17:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Önce sırtından bıçakladı sonra hastaneye götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]