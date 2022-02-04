Üye Girişi
'ÖNCE SMA TESTİ, SONRA NİKAH' - Son Dakika

'ÖNCE SMA TESTİ, SONRA NİKAH'

04.02.2022 09:45

AKDENİZ Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, evlenecek çiftlere SMA testinin önemini anlattıklarını belirterek, 'Yıllardır talasemiyi önlemek için 'Önce talasemi testi, sonra nikah' kampanyasını uyguladık.

AKDENİZ Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, evlenecek çiftlere SMA testinin önemini anlattıklarını belirterek, 'Yıllardır talasemiyi önlemek için 'Önce talasemi testi, sonra nikah' kampanyasını uyguladık. Talasemide bu yüzde 90 engellendi. Şimdi 'Önce SMA testi, sonra nikah' diyoruz" dedi.

AKHAV Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, Antalya Cam Piramit'teki Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı'na katılarak, evlenecek çiftlere talasemi ve SMA testinin önemini anlattı. Prof. Dr. Canatan, evlenecek çiftlerin yeni yaşamlarını kurmak için adım attığı fuarda stant kurarak, bilgilendirmede bulunduklarını aktardı. Evlilik öncesi yapılan talasemi testi sayesinde kalıtsal rahatsızlıklarda önlem alındığını ve hasta sayısının azaldığını hatırlatan Prof. Dr. Duran Canatan, Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayan uygulama sayesinde SMA'lı hasta sayısının azalacağını söyledi.

EVLİLİK ÖNCESİ GENÇLER BİLGİLENDİRİLİYOR

Prof. Dr. Duran Canatan, 'Yıllardır talasemiyi önlemek için 'Önce talasemi testi, sonra nikah' kampanyasını uyguladık. Şimdi SMA da çok güncel olduğu için 'Önce SMA testi, sonra nikah' diyoruz. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı yaklaşık 16 yıldır yapılıyor. Zaman zaman katılıyoruz ve burada evlenecek gençlere evlilik öncesi mutlaka bu testlerin yapılması konusunda broşürler dağıtacağız, bilgilendirme yapacağız" dedi.

EVLİLİK ÖNCESİ TESTLE TALASEMİ YÜZDE 90 ENGELLENDİ

SMA'nın nadir görülen hastalıklardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Canatan, Türkiye'de 6 bin ile 10 bin doğum arasında gözlendiğini, en ağır tip olan SMA Tip1'de 3 bin hasta olduğunu anlattı. Prof. Dr. Canatan, 'Bu hastalığı önlemek için çok uğraşıyoruz. Öncelikle toplumun bilgilendirilmesi, evlenen çiftlerin taranması veya gebelik öncesi taramaların önemi belirterek bu kişilere genetik danışma verilmesi ve tüp bebek yoluyla da gen ayıklanarak sağlıklı bir çocuğa sahip olunması konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Yıllardır talasemide bunu yapıyoruz. Talasemide bu yüzde 90 engellendi. Şimdi SMA konusunda toplumun bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu fuar da bizim için bir fırsat oldu" diye konuştu.

'ÖNCE SMA TESTİ, SONRA NİKAH'
'ÖNCE SMA TESTİ, SONRA NİKAH'
'ÖNCE SMA TESTİ, SONRA NİKAH'

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ÖNCE SMA TESTİ, SONRA NİKAH' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
09:28 Pentagon'dan Rusya iddiası: Ukrayna'yı işgal için TB-2'lerin kullanıldığı sahte bir saldırı videosu hazırlandı
09:25 Elazığ'da görünmez kaza: Yürüdüğü kaldırım çöktü, kendini çukurda buldu
09:03 Survivor'da gerilim artıyor! Çılgına dönen Nagihan: Seni yolarım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:09:52. #1.11#
SON DAKİKA: 'ÖNCE SMA TESTİ, SONRA NİKAH' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement