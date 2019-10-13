Son Dakika Haberleri: Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar
Son Dakika Genel Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar

Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar

13 dakika önce

Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılarŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 5. günü akşam saatlerinde Tel Abyad Gümrük Kapısı'nın ele geçirilmesinin ardından Türkiye sınırından 4 zırhlı araçla Tel Abyad gümrüğüne geçen Türk askerleri, YPG'ye ait bez parçaları indirerek,...

Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 5. günü akşam saatlerinde Tel Abyad Gümrük Kapısı'nın ele geçirilmesinin ardından Türkiye sınırından 4 zırhlı araçla Tel Abyad gümrüğüne geçen Türk askerleri, YPG'ye ait bez parçaları indirerek, Suriye Milli Ordusu bayrağını dikti. Askerler daha sonra da şükür secdesini kıldı.

Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad Gümrük Kapısı ele geçirildi. Gümrük kapısında kontrolün sağlanmasının ardından sınırın Türkiye tarafındaki 4 zırhı araç ile Tel Abyad gümrüğüne geçen Türk askerleri, YPG'ye ait bez parçaları indirerek, Suriye Milli Ordusu bayrağını dikti. Askerler daha sonra da şükür secdesini eda etti.

Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar

Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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