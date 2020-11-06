Son dakika haberi: Önce soygun yaptılar sonra dolar kurunun yükselmesini beklediler - Son Dakika

Son dakika haberi: Önce soygun yaptılar sonra dolar kurunun yükselmesini beklediler

06.11.2020 17:42
Son dakika haberi: Önce soygun yaptılar sonra dolar kurunun yükselmesini beklediler, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'da 2 ay önce çalıştıkları termal otelin kasasından 485 bin ABD Doları çalan biri kadın 3 kişi polis tarafından yakalanırken, şahısların paylaştıkları paranın yaklaşık 300 bin doları ise 2 soyguncunun evinde bulundu.

Afyonkarahisar'da 2 ay önce çalıştıkları termal otelin kasasından 485 bin ABD Doları çalan biri kadın 3 kişi polis tarafından yakalanırken, şahısların paylaştıkları paranın yaklaşık 300 bin doları ise 2 soyguncunun evinde bulundu. Şahısların çaldıkları paraları bozdurmak için dolar kurunun yükselmesini bekledikleri iddia edildi.

Olay, 5 Eylül'de kent merkezindeki termal bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otel çalışanları Senem Ö., Kadir Z. ve Bekir A., gece saatlerinde otel sahibinin odasındaki çelik kasayı açarak içindeki 485 bin ABD Doları'nı çaldı. Şahıslar sonrasında hiçbir şey olmamış gibi işlerine devam ederken, şüphelilerden Senen Ö. ve Bekir A., geçtiğimiz ay işten çıktı. Kadir Z. ise işe devam etti. 2 ay boyunca kasayı açmayan otel sahibi H.B. 1 Kasım'da dolarların yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polise bildirerek yardım istedi.

ŞAHISLARDAN İKİSİNİN EVİNDE 299 BİN 400 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine otele gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Oteldeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler olayı Senem Ö., Kadir Z. ve Bekir A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler şahısları evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Senem Ö.'nün evinde yapılan aramada 172 bin 700 dolar, Bekir A.'nın evinde ise 126 bin 700 dolar yakalanırken, Kadir Z.'nin evinde ise para ya da suç unsuruna rastlanmadı.

OTEL SAHİBİ 2 AY BOYUNCA KASASINI KONTROL ETMEDİ

Şüphelilerin soygundan sonra parayı bozdurmak içinse dolar kurunun yükselmesini bekledikleri ve paraların seri numaralarının kayıtlı olduğunu düşünerek parayı ellerinde tuttukları öne sürüldü. Olayda bir başka dikkat çekici konu ise otel sahibinin 2 ay boyunca kasasını kontrol etmemesi oldu. Ele geçirilen 299 bin 400 dolar sahibine teslim edilirken, geriye kalan 185 bin 600 dolara ne olduğu ise belirsizliğini koruyor. Şahısların akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

(Gökten Ceylan - Hayati Kanat/İHA)

Son dakika haberi: Önce soygun yaptılar sonra dolar kurunun yükselmesini beklediler
Son dakika haberi: Önce soygun yaptılar sonra dolar kurunun yükselmesini beklediler
Son dakika haberi: Önce soygun yaptılar sonra dolar kurunun yükselmesini beklediler
Son dakika haberi: Önce soygun yaptılar sonra dolar kurunun yükselmesini beklediler
Son dakika haberi: Önce soygun yaptılar sonra dolar kurunun yükselmesini beklediler
Son dakika haberi: Önce soygun yaptılar sonra dolar kurunun yükselmesini beklediler

Amerika Birleşik Devletleri, Kadın, Afyon, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Önce soygun yaptılar sonra dolar kurunun yükselmesini beklediler - Son Dakika


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