Hırsızın bu kadarına 'pes' dedirten rahatlığı...Su içtikten sonra kasadaki paraları böyle çaldı - Son Dakika

Hırsızın bu kadarına 'pes' dedirten rahatlığı...Su içtikten sonra kasadaki paraları böyle çaldı

11 yaşındaki hırsızın rahatlığı görenleri hayrete düşürdü

İşyeri sahibi yakalanan hırsız hakkında şikayetçi olmadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da oto ekspertiz işi yapan bir iş yerine soygun yapmak için giren 11 yaşındaki çocuk güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 11 yaşındaki çocuğun girdiği dükkanda sebilden önce su içip ardından kasadan paraları çalması ise bu kadarına 'pes' dedirtti.

Olay, Afyonkarahisar 1. Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oto ekspertiz yapan iş yerinde geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. İşyerinde çalışan personelin lavaboya gittiği anda iş yerine giren 11 yaşındaki hırsız personel tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Küçük hırsızın soygun anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İşyerine kimsenin olmadığı anda içeri giren hırsız, içerideki su sebilinden önce bardakla su içti ardından ise çekmecedeki bütün paraları çaldı. Tam kaçacağı sırada görevli personel tarafından yakalanan küçük hırsız olay yerine gelen polise teslim edildi.

Olayı anlatan işyeri sahibi Cihat Hasırcıoğlu, "Pazar günleri işyerimizde sadece bir personelimiz nöbetçi olarak kalır kepenklerimiz açıktır. Personelimiz lavaboya gittiği sırada işyerini gözetleyen 11 yaşındaki çocuk içeri dalmış. Görüntüleri izlediğimizde hırsızın rahatlığı bizi çok şaşırttı. Önce su içim bardakla daha sonrada kasadaki paraları çalmış. Tam kaçacakken görevli arkadaşımız yakalamış çocuğu. Polis çağırdık ve ben yaşı küçük olduğu için şikayetçi olmadım" diye konuştu.

İşyeri sahibi miktar konusunda ise herhangi bir rakam vermezken olayın kapatıldığını bildirdi.