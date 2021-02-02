Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde İran, Suriye ve Afganistan uyruklu 3 kişi arasında apart dairesinde çıkan kavgada Afganistan uyruklu Sultan Mohammad Mohammadi (34), tabancayla ayağından yaralandı. apartın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde mohammedi'nin yaralandıktan sonra darbedildiği görüldü.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Atalar Mahallesi 626 Sokak'taki bir apart dairesinde yaşandı. Apartın ikinci katındaki dairesinde kalan Afganistan uyruklu Sultan Mohammad Mohammadi (34), evine gelen İran uyruklu Amir Rıza (34) ve ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Amir Rıza, iddiaya göre yanında taşıdığı tabancayla Mohammadi'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından daireden çıkmaya çalışan iki kişi, kendilerine engel olmaya çalışan yaralı Mohammadi'yi koridorda darbetti.