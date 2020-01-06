Önce tadına baktılar sonra çaldılar - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde meyve tezgahına giren hırsız veya hırsızlar önce meyveleri yediler, daha sonra 1 kasa armudu alarak kaçtı.



Olay, İshaklı Mahallesi, Bafra Devlet Hastanesi karşısında bulunan meyve tezgahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin karşısında meyve tezgahı bulunan Mehmet Ünay, sabah tezgahına geldiğinde meyvelerin üstünün açılmış olduğunu fark etti. İçeri girince kasa içerisinde yenilmiş meyve artıkları buldu. 1 kasa armudun çalındığını tespit etti. Durumu polise bildirmesi üzere olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonunda hırsız veye hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



Mehmet Üney, "Sabah geldiğimde çadır açılmış vaziyetteydi. İçeri girdiğimde oturmuşlar meyve yemişler, giderken de 1 kasa armudu almış gitmişler" dedi.



Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN