Son Dakika Haberleri: Önce Takip Ettiler, Sonra Yakaladılar

Önce Takip Ettiler, Sonra Yakaladılar

32 dakika önce

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratını değerlendiren jandarma ekipleri, takip sonucu yakaladıkları araçtan 30 gram metamfetamşn ele geçirdi.

Önce Takip Ettiler, Sonra Yakaladılar, System.String[]
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratını değerlendiren jandarma ekipleri, takip sonucu yakaladıkları araçtan 30 gram metamfetamşn ele geçirdi.

Karacabey'de uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri içerisinde Ç.A, K.U., M.A. ve A.U. şahıslarının bukunduğu aracı takibe aldı. Takip sonucu yakalanan araçta ve yakalanan şahısların üst aramasında 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan K.U. isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan aranması olduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerinin ardından şüpheli şahıslar sorgulanmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

Karacabey, Bursa, Jandarma, Uyuşturucu Ticareti, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı

Trafikte Yeni Dönem! Yaya ve Okul Geçitlerine "Önce Yaya" Görselleri Çizilecek Damadını Öldüren Kayınpederden Kan Donduran İfade: Kızıma Mermi Yutturmuş, Baldızına 'Seni Alacağım' Demiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 02:35:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önce Takip Ettiler, Sonra Yakaladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]