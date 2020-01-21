Önce tartışma sesleri yükseldi, ardından patlama meydana geldi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Önce tartışma sesleri yükseldi, ardından patlama meydana geldi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Önce tartışma sesleri yükseldi, ardından patlama meydana geldi: 1'i ağır 2 yaralı

7 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, birlikte yaşayan çiftin evinden yükselen tartışma seslerinin ardından büyük bir patlama meydana geldi.

Önce tartışma sesleri yükseldi, ardından patlama meydana geldi: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, birlikte yaşayan çiftin evinden yükselen tartışma seslerinin ardından büyük bir patlama meydana geldi. Evin harabeye döndüğü patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, ölüm kalım savaşı veriyor.


Olay, dün gece Nazilli'nin Dallıca Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; halı yıkama işiyle uğraşan ve aynı iş yerinden çalışan Fatih Alp Ü. (41) ile Gamze A.'nın (24) birlikte yaşadıkları dubleks evden önce tartışma daha sonra ise patlama sesi yükseldi. Şiddetli patlamanın neden olduğu sarsıntıyı deprem sanarak dışarıya fırlayan site sakinleri, iki katlı evin alt katının yanmakta olduğunu görünce itfaiyeden yardım istedi. Kapı ve pencereleri kırılan evde bulunan eşyalar, patlamanın şiddetiyle çevreye saçıldı. Evin mutfak bölümünde yaşanan patlamanın ardından başlayan yangın, kısa sürede salon ve diğer bölümlere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Kendi çıktı, kız arkadaşının öldüğünü söyledi


Yangın sonrası harabeye dönen evde meydana gelen patlama sonrası kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ü., kendisine yardım etmeye çalışanlara kız arkadaşı Gamze A.'nın öldüğünü söyledi. İtfaiye ekipleri tarafından evden yaralı olarak çıkartılan Gamze A. ve Fatih Alp Ü., ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından ise İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Gamze A.'nın vücudunun büyük bölümünde cam kesikleri ve yanıklar olması nedeniyle durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


4 tüpün patlamadığı evde, yanıcı madde izleri bulundu


Patlamanın meydana geldiği evde yaşayan Fatih Alp Ü. ve Gamze A.'nın sık sık kavga ettiği, dün gece de kavga ettikleri sırada patlamanın olduğu iddia edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yanıcı madde izlerine rastlanırken, yüksek basınç nedeniyle patlama meydana gelen evdeki 4 adet tüpün ise kapalı olduğu belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti
Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü Tuğba öğretmenin asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:11:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Önce tartışma sesleri yükseldi, ardından patlama meydana geldi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]