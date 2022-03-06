Önce tartıştığı kişiyi vurdu ardından intihar etti! - Son Dakika

Erdemli'ye bağlı Tömük Cumhuriyet Mahallesi Yeşildere yolu üzerinde Cumhuriyet Camisinin yanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Mahmut Duruel ile Ali Öngel arasından bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

YOLDA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çıkan tartışmada Duruel, yanında getirdiği tüfekle Öngel'i vurdu. Silah sesini duyanlar olay yerine giderken Öngel tüfekle bu kez kendine ateş etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan 2 ağır yaralıda ilçe devlet hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Her iki tarafın yakınlarının hastaneye toplanması nedeniyle polis tedbir amaçlı geniş güvenlik tedbiri aldı, gelen tüm araçları da tek tek kontrol etti. Savcının da inceleme yaptığı olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.