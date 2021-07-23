Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma kamerada - Son Dakika

Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma kamerada

Önce tartıştılar sonra birbirlerine ateş açtılar: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kalabalık iki grubun tartışması kanlı bitti. Tartışmanın büyümesiyle gruplar birbirlerine silahla ateş ederken, açılan ateş sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle gruplar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı kavgada, Sezgin Özdemir ayağından, Osman Gümüş ise başından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Kavga sırasında yaralanan şahıslar ise sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Başından vurularak ağır yaralanan Osman Gümüş'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kalabalık iki grubun silahlı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde silahların çekildiği kavganın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, grupların önce tartıştığı sonrasında ise silah çekerek birbirlerine ateş ettiği, kavga sonrasında yaralanan iki şahsa çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu görülüyor.

Çatışma esnasında olay yerinde olan Hüseyin Usta, "Evde otururken sese çıktık dışarıya. Sokağımın az ilerisinde bir kalabalığın toplandığını gördüm. Bağrışmalar vardı. Daha sonra aşağı doğru kovalamaca başladı. Aşağı kaçan insanlar bir süre sonra geri döndüler. Geri dönen grup uzlaşmaya çalışırken, yukarıdan gelen gruplardan bazıları itişmeye başladı. Sonrasında beyaz bir araba geldi. Uzlaşmaya çalışan arkadaşlar o arabaya bindi. Giderken arabanın camına taşla vuruldu. Onlar kaçarken silahla ateş edilmeye başlandı. Arabadakiler de silahla karşılık verdi. Araçtan açılan ateş sonrası 2 kişi vuruldu. Biri akrabamız, sağ ayağından vuruldu dizinin üzerinden. Diğeri de benim bahçe kapımın orda, hareketinden yola çıkarak karnından vurularak düştüğünü zannettim" dedi.

Polis, kavgaya taraf olan şüphelilerden 3'ünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.