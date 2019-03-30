Önce Tebrik Ettiler Sonra Alkışladılar
1 saat önce
Amatör maçta rakip takım oyuncuları şampiyon olan takımı saha içerisinde alkış yağmuruna tutarak tebrik etti.
Amatör maçta rakip takım oyuncuları şampiyon olan takımı saha içerisinde alkış yağmuruna tutarak tebrik etti. Zonguldak
'ta amatör maçta ilginç bir centilmenlik örneği yaşandı. Süper Amatör Ligde normal sezonu şampiyonu olarak tamamlayan Gelikspor, formalite maçında Perşembe Belediyespor'u konuk etti. Maç öncesinde rakip takım Perşembe Belediyespor'lu teknik ekip ve oyuncular, Gelikspor'un çıkış kapısında oyuncuları alkış yağmuruna tutarak tebrik etti. Perşembe Belediyespor'un bu centilmenlik örneği tribünlerden de büyük alkış aldı. Karşılaşma şampiyon Gelikspor'un 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:18 Kaynak: İHA
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