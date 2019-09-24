Son Dakika Haberleri: Önce tekme attı sonra darp edip saçını çekti.
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Önce tekme attı sonra darp edip saçını çekti.

6 dakika önce

Önce tekme attı sonra darp edip saçını çekti.

Önce tekme attı sonra darp edip saçını çekti., System.String[]

Önce tekme attı sonra darp edip saçını çekti...Sokak ortasında şiddet gören kadına kimse yardım etmedi

Denizli'de sokak ortasında darp edilen kadına kimse yardım etmedi

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

DENİZLİ - Denizli'de bir kadının sokak ortasında darp edilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yoldan geçen kimsenin kadına yardım etmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop mahallesi 838 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında bir kadın, yanına gelen erkek tarafından darp edildi. Defalarca kadına vuran şahsa, yoldan geçenler sadece bakmakla yetindi. Kimsenin olayı umursamaması, görüntüleri izleyen vatandaşların tepkisini çekti.

Darp edilen kız olay yerinden ayrılırken, darp eden maganda ise arkasından koştu. O onlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:44 Kaynak: İHA
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