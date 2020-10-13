Önce temizlik sonra gemi turu - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde gençler etkinlik düzenleyip, çöplerin geri dönüşümü konusunda çocuklara örnek gösteriler sunup, daha sonra gemi turuna katıldılar.

Malatya'nın Kale İlçesinde, Beydağı Gençlik Merkezi üyeleri, çevre konusunda duyarlı olunması için İzollu İlkokulu'nu ziyaret edip, çevre temizliği yaptı. Çocuklara çevre ve temizlik konusunda uygulamalı gösteri yapan gençler, okulun bahçesini de temizledi.

Gemi turuna katıldılar

Okulda yapılan çevre temizliği etkinliğinden sonra ise Karakaya Baraj Gölü'nde gemi turuna katılan gençler, Kaymakam Abdulselam Bıçak ile düzenlenen minder sohbetine katıldı.

Kaymakam Bıçak, gönüllü gençlere tavsiyelerde bulunarak gerçekleştirdikleri program için teşekkür etti.

Etkinliğe, Kaymakam Abdulselam Bıçak, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca ve gönüllü gençler katıldı. - MALATYA