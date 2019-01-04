Önce Tepsisi Çalındı, Şimdi de Kolları Kırıldı

HATAY Büyükşehir Belediyesi tarafından künefenin tanıtımı için Ulus Meydanı'na dikilen ve kentin sembollerinden biri haline gelen 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin kolları kırıldı.

HATAY Büyükşehir Belediyesi tarafından künefenin tanıtımı için Ulus Meydanı'na dikilen ve kentin sembollerinden biri haline gelen 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin kolları kırıldı. Heykelin geçen yıl da elindeki bakır tepsi çalınmıştı.



Merkez Antakya ilçesinde 'Künefeciler Meydanı' olarak bilinen Ulus Meydanı'na geçen yıl dikilen 'Künefe Çeviren adam Heykeli' kentin sembollerinden biri haline geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce dikilen heykelin elindeki bakır tepsi, geçen yıl nisan ayında çalındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla tepsi bulundu. Ancak tepsinin zarar gördüğü saptandı. Bunun üzerine yeni bir künefe tepsisi yapıldı. Bu kez demirden yapılan tepsi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden yerine yerleştirildi.



Heykel, bu kez de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Heykelin her iki kolu da bilek kısmından kırıldı. Büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri tutanak tuttu.



Bölgedeki esnaf, heykelin ilgi odağı olduğu, bazı ailelerin çocuklarını heykelin üzerine oturtarak fotoğraf çektiğini, tahribatın bu nedenle oluşmuş olabileceğini söyledi.



- Hatay

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