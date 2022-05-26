Önce tepsiyi sonra sobayı çaldı: O anlar kamerada

Arnavutköy'de bir binanın müştemilat kısmına gelen hırsız önce bir tepsi, daha sonra ise soba çaldı. Çaldıklarını sokağın başındaki el arabasına taşıyan hırsızın o anları güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde bir binanın yan kısmında depo olarak kullanılan müştemilat alanı gözüne kestiren hırsız, önce içeride bulunan bir tepsiyi, daha sonrasında ise sobayı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde hırsızın çaldıklarını sokağın başında bulunan el arabasına taşıdığı daha sonra ise sokaktan uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL