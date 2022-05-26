Önce tepsiyi sonra sobayı çaldı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Önce tepsiyi sonra sobayı çaldı: O anlar kamerada

26.05.2022 00:57
Önce tepsiyi sonra sobayı çaldı: O anlar kamerada

Arnavutköy'de bir binanın müştemilat kısmına gelen hırsız önce bir tepsi, daha sonra ise soba çaldı.

Arnavutköy'de bir binanın müştemilat kısmına gelen hırsız önce bir tepsi, daha sonra ise soba çaldı. Çaldıklarını sokağın başındaki el arabasına taşıyan hırsızın o anları güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde bir binanın yan kısmında depo olarak kullanılan müştemilat alanı gözüne kestiren hırsız, önce içeride bulunan bir tepsiyi, daha sonrasında ise sobayı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde hırsızın çaldıklarını sokağın başında bulunan el arabasına taşıdığı daha sonra ise sokaktan uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

Önce tepsiyi sonra sobayı çaldı: O anlar kamerada
Önce tepsiyi sonra sobayı çaldı: O anlar kamerada

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Kaynak: İHA

Boğazköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce tepsiyi sonra sobayı çaldı: O anlar kamerada - Son Dakika


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