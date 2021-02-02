Önce test sonra parti! Beren Saat'ten duygulandıran mesaj! - Son Dakika

Önce test sonra parti! Beren Saat'ten duygulandıran mesaj!

02.02.2021 07:57
Önce test sonra parti! Beren Saat'ten duygulandıran mesaj!, System.String[]

19 testlerini olduktan sonra bir araya geldiklerini belirten Bilgin, gecede çekilen fotoğrafları şu notla Instagram hesabında paylaştı: "Yeni yaşın ilk gününden, tüm varlığı ile hayatı hissetmenin hafifliğinden selamlar!

COVID-19 testlerini olduktan sonra bir araya geldiklerini belirten Bilgin, gecede çekilen fotoğrafları şu notla Instagram hesabında paylaştı:

"Yeni yaşın ilk gününden, tüm varlığı ile hayatı hissetmenin hafifliğinden selamlar!

Büyüdükçe uçuculuğu gidiyor hislerin, anlamı derinleşiyor. Henüz başlangıç noktasında hisseden, içimdeki pek heyecanlı küçük çocuğumla öpüyorum hepinizi. Şahane mesajlarınız, sevginiz için çok teşekkürler, çok şanslı hissettirdiniz."

BEREN'DEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Partiye katılanlar arasında oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu da vardı. Yakın arkadaşının doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Saat duygularını şu sözlerle dile getirdi: Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gu¨n hediye etmişti bize kutlamak için.

Yıllar önce bu gece; Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez gelip beni alıp Kenan'la ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye 'Aykut'un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile...

Hayat hiç de kolay olmayan bir sınava aldı hepimizi ama kutlanması gerekenleri de unutmamalı. Magnetik organizasyonunuza nasıl teşekkür etsek az İrem Sent ve Selim Cançelik... Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim, her şey hayallerinin ötesinde olsun. En sevdiğin şarkıları so¨yleyerek varlığını kutluyoruz Aykut Cömert, hisset titreşimlerimizi; eskitemediğimiz esprilerine attığımız kahkahalarımızı... 9. yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy!

Önce test sonra parti! Beren Saat'ten duygulandıran mesaj!

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Önce test sonra parti! Beren Saat'ten duygulandıran mesaj! - Son Dakika Magazin


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