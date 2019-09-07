"Önce tıraş sonra okul" etkinliği

Yüreğir Belediyesince düzenlenen "Önce tıraş sonra okul" etkinliğinde öğrenciler ücretsiz tıraş edildi.

Yüreğir Belediyesine bağlı Fatih Terim, Çetin Topçuoğlu, Yunus Emre, Mevlana ve Doğankent kültür evlerinde düzenlenen etkinliğe, pazartesi günü okula başlayacak çok sayıda öğrenci geldi.

Öğrenciler, belediye tarafından belirlenen berberlerce ücretsiz olarak tıraş edildi.

Fetih Terim Kültür Evi sorumlusu Bilal Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılının açılması nedeniyle düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz ilk okul tıraşını biz yapalım istedik. 5 kültür evinde bu hizmeti verdik. Yaklaşık 500 öğrenciyi tıraş ettik. Etkinlikten dolayı öğrencilerimiz ve aileleri çok mutlu oldu." diye konuştu.

Öğrenci aileleri de Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e etkinlikten dolayı teşekkür etti.