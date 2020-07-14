Önce Türkçe öğrendi, şimdi hayali terzi olmak - Son Dakika

Önce Türkçe öğrendi, şimdi hayali terzi olmak

İlkokul mezunu olan Suriyeli Fadiya, çocukluk hayali olan terziliği öğreniyor.

İlkokul mezunu olan Suriyeli Fadiya, çocukluk hayali olan terziliği öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliği ile yürütülen Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi'nde eğitim alan Fadiya, "Bu hayali Suriye'de kurdum ve Türkiye'de gerçekleştiriyorum" diyor.

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Türkiye'de kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde düzenlediği mesleki eğitim programları, savaş nedeniyle ülkesini mültecilerin gelecek umutlarını yeşertiyor. Mülteciler; kurslar sayesinde yeni bir meslek öğrenirken aynı zamanda sosyal yaşamlarını destekleyen çeşitli etkinliklere katılıyorlar. 7 yıldır Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Suriyeli Fadiya El Atıya da geleceğe umutla bakan mültecilerden biri. Fadiya, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında Besni Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen kursta "Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı Eğitimi" alıyor.


Geçim sıkıntısından dolayı eşini ameliyata ikna edemiyor


Fadiya, "Dikiş dikmek benim için terapi" diyor. Kendisine iyi gelen bu terapi, eşinin böbrek rahatsızlığı sebebiyle yaşadıkları sıkıntılı günleri atlatmasında da yardımcı oluyor. Geçim zorluğu sebebiyle eşini ameliyat olmaya ikna edemeyen Fadiya, "Eşim aylarca çalışamayacağından dolayı ameliyatını sürekli erteliyor" şeklinde konuşuyor.


Biri kız, 3 çocuğu olan Fadiya Suriye'deyken mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmış. Lübnan'a bile mevsimlik işçi olarak gittiklerini anlatan Fadiya, "Türkiye'ye geldiğimiz 2013 yılından bu yana ev temizliğine de gittim, fıstık ayıklama işinde de çalıştım. Türkiye'de özellikle kadınlar için çok daha fazla iş imkanı olduğunu gördüm. Kadınlara çok daha fazla önem veriliyor. Proje sayesinde eğitimimi tamamladıktan sonra en çok istediğim işe adım atacak olmanın heyecanını yaşıyorum" diyor.


Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi'nde ilk olarak Türkçe kurslarına katılan Fadiya, Türkçesini geliştirmenin sosyal yaşamına da önemli katkılar sağladığını söylüyor. Fadiya, "Bekarken Suriye'de kız arkadaşlarımla futbol oynardım. Hep kaleci olurdum. Çok iyi kalecilik yaparım. Şimdi de burada Türk komşularımla birlikte kapalı bir salonda bazen futbol oynuyoruz. Tabii ben yine kaleciyim. Sosyal ilişkilerimin böyle gelişme göstermesi aldığım Türkçe eğitim sayesinde oldu" diyor. Türk komşularını çok sevdiğini anlatan Fadiya, eskiciden aldığı dikiş makinesiyle komşularının kıyafetlerinin tadilatından ve diktiği yastık kılıflarının satışından az miktarda olsa da para kazanmaya başladığını gururla anlatıyor. Fadiya, "Mesleki eğitim sonrasında düzenli bir işe başvurabileceğim, kendime de daha iyi bir dikiş makinesi alabileceğim. Üretime katılmak ve kendi ayakları üzerinde durabilmek beni çok mutlu edecek" diyerek heyecanını paylaşıyor. - ANKARA

Türkiye, Suriye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Önce Türkçe öğrendi, şimdi hayali terzi olmak - Son Dakika
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