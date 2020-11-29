Önce türkü söyledi, sonra uyardı - Son Dakika

Önce türkü söyledi, sonra uyardı

29.11.2020 10:58

Önce türkü söyledi, sonra uyardı "Covid-19 tedbirlerine uymayanlar için taksirle ölüme sebep verme suçundan dava açılabilir" Bilinen türküleri Covid-19 pandemisine uyarlayarak söyleyen ve bu şekilde vatandaşlara ulaşmak isteyen avukat Özkan Yıldırım, Covid-19 tedbirlerine uymayanlar...

Önce türkü söyledi, sonra uyardı

"Covid-19 tedbirlerine uymayanlar için taksirle ölüme sebep verme suçundan dava açılabilir"

İZMİR - Bilinen türküleri Covid-19 pandemisine uyarlayarak söyleyen ve bu şekilde vatandaşlara ulaşmak isteyen avukat Özkan Yıldırım, Covid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılabileceğini söyledi.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım, müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu. Vatandaşları Covid-19'a karşı uyarmak için bilinen türküleri pandemiye uyarlayan Yıldırım, vaka sayılarının yeniden yükselmesiyle birlikte yeni yazdığı türküyü seslendirirken, vatandaşlara müzikle ulaşmanın daha etkili olacağını düşündüğünü söyledi.

Amacının insanları bilinçlendirmek olduğunu ifade eden avukat Yıldırım, "Türk Ceza Kanununda 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' diye bir suç var. Covid-19 tedbirlerine uymayanlar için de bu suçun unsurları oluşuyor. Başkasının hayatıyla şaka yapamazsınız. Bunun bir bedeli, bir sorumluluğu olmalı" dedi

"Davranışın sebebi de ihmal yani bir maske"

Covid-19 tedbirlerine uymayıp virüsü yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu zaman kişi hakkında dava açılabileceğini söyleyen Yıldırım, "Savcılık o kişi hakkında 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' suçundan dava açar. Ölen kişinin yakınlarının da maddi manevi tazminat hakkı doğar. Davranışın sebebi de ihmal yani bir maske. Taksirli suçlar kapsamında yer alan bir suç olduğu için de cezası, 6 ay hapis cezasından başlar. Suç duyurusunda bulunulursa savcılığın dava açacağına eminin. Hukuki anlamda gerçek bu. Suçun unsurları oluşuyor. Bunları da nazara alarak işin cezai müeyyidesi ve insani boyutunu ele alarak hareket edelim" uyarılarında bulundu.

Önce türkü söyledi, sonra uyardı
Önce türkü söyledi, sonra uyardı
Önce türkü söyledi, sonra uyardı
Önce türkü söyledi, sonra uyardı

Zahit Şeyhanoğulları, Özkan Yıldırım, Koronavirüs, Dava, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Önce türkü söyledi, sonra uyardı - Son Dakika


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