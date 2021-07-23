Önce umutlandırdı, sonra kanayan yaraya parmak bastı! Şansölye konuştu: Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınından, ülkede etkili olan sel felaketine ve Türkiye ile ilişkilere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

"MÜLTECİ ANLAŞMASININ SÜRMESİNİ İSTİYORUM"

Açıklamaları sırasında Türkiye'yi Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapması nedeniyle öven Merkel, "Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor. Türkiye ile olan (mülteci) anlaşmanın sürmesini istiyorum. Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum" dedi.

"AB'YE ÜYE OLABİLECEKLERİNİ SANMIYORUM"

Türkiye'nin AB ilişkilerine değinen Merkel, "Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum" ifadesini kullandı.