Once Upon A Time In Hollywood Filmi

1969 yazında Los Angeles
'de geçen film
de, hit bir dizide oynamış bir erkek TV
aktörünün film
sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Aktörün yakın arkadaşı, aynı zamanda da dublörü de aynı şeyi amaçlamaktadır. Sharon Tate
'in ve dört arkadaşının Charles Manson
'un müritleri tarafından korkunç cinayeti ise film
de geri plandaki hikayeyi oluşuturuyor. Yönetmen:
Quentin TarantinoSenaryo:
Quentin TarantinoOyuncular: Margot Robbie
, Leonardo Di Caprio
, Brad Pitt
, Al Pacino
, Dakota Fanning
, Kurt Russell
, Timothy Olyphant
, James Remar
, Lorenza Izzo, Emile Hirsch
, Victoria Pedretti, James Marsden
, Scoot McNairy, Tim Roth
, Sydney Sweeney, Damian Lewis, Maya Hawke, Austin Butler, Luke Perry
, Rumer Willis, Margaret Qualley, Bruce Dern
, Michael Madsen, Clifton Collins Jr., Rebecca Rittenhouse, Nicholas Hammond
, Zoë Bell, Damon Herriman
, Lena Dunham
, Martin Kove, Leslie BegaFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Once Upon a Time In HollywoodYapımcı Firma:
Heyday FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi: ABD
, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
23.08.2019Once Upon a Time In Hollywood Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.