Son Dakika Haberleri: Once Upon A Time In Hollywood Filmi

Once Upon A Time In Hollywood Filmi

54 dakika önce

Once Upon a Time In Hollywood filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Once Upon a Time In Hollywood filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Once Upon A Time In Hollywood Filmi, System.String[]
1969 yazında Los Angeles'de geçen filmde, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Aktörün yakın arkadaşı, aynı zamanda da dublörü de aynı şeyi amaçlamaktadır. Sharon Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson'un müritleri tarafından korkunç cinayeti ise filmde geri plandaki hikayeyi oluşuturuyor.


Yönetmen: Quentin Tarantino
Senaryo: Quentin Tarantino
Oyuncular: Margot Robbie, Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell, Timothy Olyphant, James Remar, Lorenza Izzo, Emile Hirsch, Victoria Pedretti, James Marsden, Scoot McNairy, Tim Roth, Sydney Sweeney, Damian Lewis, Maya Hawke, Austin Butler, Luke Perry, Rumer Willis, Margaret Qualley, Bruce Dern, Michael Madsen, Clifton Collins Jr., Rebecca Rittenhouse, Nicholas Hammond, Zoë Bell, Damon Herriman, Lena Dunham, Martin Kove, Leslie Bega
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Once Upon a Time In Hollywood
Yapımcı Firma: Heyday Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 23.08.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com

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