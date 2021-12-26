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Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada - Son Dakika

Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada

26.12.2021 13:06
Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada

ANKARA'da iddiaya göre bir apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde kullanan Yasin B., kendisini uyaran Musa A.'ya saldırıp, sığındığı dondurmacı dükkanına molotofkokteyli attı.

ANKARA'da iddiaya göre bir apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde kullanan Yasin B., kendisini uyaran Musa A.'ya saldırıp, sığındığı dondurmacı dükkanına molotofkokteyli attı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, önceki akşam Mamak ilçesine bağlı Altıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Musa A., oturduğu apartmanın bodrum katında bir arkadaşıyla beraber uyuşturucu kullanan Yasin B. ve yanındaki arkadaşını, 'Burası aile apartmanı, burada uyuşturucu kullanmayın' diyerek uyardı. Bunun üzerine sinirlenen Yasin B., Musa A.'ya saldırdı. Ardından Musa A. evlerinin altındaki dondurmacı dükkanına sığındı. İşletme sahibi Ferhat Özdamar da saldırganı görünce iş yerinin kapısını kilitledi. Ardından Yasin B. işletmenin camını yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar da durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olayı sonlandırarak iki tarafı ayırdı. Yaklaşık 1 saat sonra tekrar dondurmacı dükkanına gelen Yasin B., iş yeri sahibi Ferhat Özdamar'ı, 'Burayı yakacağım' diyerek tehdit etti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından uzaklaşan Yasin B., yaklaşık yarım saat sonra elinde bir molotofla dükkan önüne geldi. Önce küfür eden Yasin B., elindeki molotofkokteylini işletme önüne atarak kaçtı. Alevleri gören Ferhat Özdamar ise hemen dışarı çıkıp yangını söndürdü ve polise haber verdi. Polis, Yasin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

'RESMEN TERÖR ESTİRDİ'Dondurmacı Ferhat Özdamar, iki kişinin apartmanın altında uyuşturucu kullandığını belirterek, "Bizim apartman sakinlerinden biri de onları uyarıyor ve o sırada aralarında tartışma çıkıyor. Daha sonra uyuşturucu kullananlardan biri bizim komşuya saldırıyor. O kişi de korkudan benim dükkanıma sığındı. Ben de daha sonra dükkanın kapısını kilitledim. O da sinirlenip camı falan tekmelemeye başladı. O buradan biraz uzaklaşınca apartman sakinini gizlice dükkandan çıkardım eve gönderdim. O uyuşturucu kullanan arkadaş sonra elinde sopayla buraya geldi. Burada resmen terör estirdi. Daha sonra dükkanımın karşısında durup beni izledi. Yaklaşık 1 saat sonra hazırladığı molotofu benim dükkanıma atıp kaçtı. Ben o esnada iş yerindeydim, çok korktum. Elim ayağıma dolandı, yangını nasıl söndüreceğimi unuttum. Yangını hemen söndürdük, bir zararım yok. 'Burayı yakacağım' diyordu, dediğini de yaptı. Molotofu içeri atsaydı ben dışarı çıkamazdım, 5 çocuğum var hepsi ortada kalırdı. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.SALDIRI ANI KAMERADA Öte yandan yaşanan olay, işletmenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüye göre, sinirli şekilde sağa sola koşan Yasin B.'nin iş yerinin camlarını yumrukladığı, o esnada etrafında bulunan 3 kişinin ise onu durdurmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca, bir süre ortadan kaybolan Yasin B.'nin daha sonra elinde molotofkokteyli işletme önüne geldiği ve dükkana atarak hızla kaçtığı görüldü.

Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada
Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada
Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada
Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada
Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada
Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada
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Uyuşturucu, Terör, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada - Son Dakika
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