Önce uyarana saldırdı, sonra da sığındığı iş yerine molotof attı; o anlar kamerada - Son Dakika

ANKARA'da iddiaya göre bir apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde kullanan Yasin B., kendisini uyaran Musa A.'ya saldırıp, sığındığı dondurmacı dükkanına molotofkokteyli attı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, önceki akşam Mamak ilçesine bağlı Altıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Musa A., oturduğu apartmanın bodrum katında bir arkadaşıyla beraber uyuşturucu kullanan Yasin B. ve yanındaki arkadaşını, 'Burası aile apartmanı, burada uyuşturucu kullanmayın' diyerek uyardı. Bunun üzerine sinirlenen Yasin B., Musa A.'ya saldırdı. Ardından Musa A. evlerinin altındaki dondurmacı dükkanına sığındı. İşletme sahibi Ferhat Özdamar da saldırganı görünce iş yerinin kapısını kilitledi. Ardından Yasin B. işletmenin camını yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar da durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olayı sonlandırarak iki tarafı ayırdı. Yaklaşık 1 saat sonra tekrar dondurmacı dükkanına gelen Yasin B., iş yeri sahibi Ferhat Özdamar'ı, 'Burayı yakacağım' diyerek tehdit etti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından uzaklaşan Yasin B., yaklaşık yarım saat sonra elinde bir molotofla dükkan önüne geldi. Önce küfür eden Yasin B., elindeki molotofkokteylini işletme önüne atarak kaçtı. Alevleri gören Ferhat Özdamar ise hemen dışarı çıkıp yangını söndürdü ve polise haber verdi. Polis, Yasin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.