Önce uyarı levhasına, ardından duvara çarpıp durabildi - Son Dakika

Önce uyarı levhasına, ardından duvara çarpıp durabildi

Önce uyarı levhasına, ardından duvara çarpıp durabildi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce uyarı levhasına, ardından da yol ayrımındaki duvara çarptı.

Önce uyarı levhasına, ardından duvara çarpıp durabildi ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce uyarı levhasına, ardından da yol ayrımındaki duvara çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay, Hilal beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesinden Şenoba beldesine seyir halinde olan 81 BA 703 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce uyarı levhasına, ardından da yol ayrımındaki duvara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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