Önce Vurdular, Sonra Hastaneye Götürdüler

Bursa'da tartıştıkları adamı silahla vuran şahıslar, daha sonra geri dönüp kendisini hastaneye götürdü.

Bursa'da tartıştıkları adamı silahla vuran şahıslar, daha sonra geri dönüp kendisini hastaneye götürdü.



Olay, dün gece kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde bir araya gelen 5 şahıs tartışmaya başladı. Bir süre sonra arabaya binip uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli, hareket edecekleri sırada alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları 41 yaşındaki Hasan Şahin'i tabancayla vurdu. Tadilat işleriyle uğraşan Hasan Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. Kısa süre sonra otomobille geri dönen saldırganlar, Hasan Şahin'i araca alarak şehir merkezinde bulunan bir özel hastaneye götürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı Şahin'in götürüldüğü özel hastanede ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde, yol üzerinde boş çekirdek ve Şahin'in kanlarını buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Hasan Şahin'i vuran saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



"OLAY ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA"



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, konuşmak için bir araya gelen 5 şahsın bir süre konuştuğu, daha sonra tartışarak 3 şüphelinin otomobile bindiği görüldü. Araca bindikleri sırada şoför tarafından tabancayla vurulan şahsın kanlar içinde yerde kaldığı, saldırganların otomobille uzaklaştığı sırada yaralı Şahin'in yanında kalan bir şahıs ile yoldan geçen bir vatandaşın telefonuna sarılarak sağlık ekiplerine haber verdiği görüldü. Saldırgan şahısların kısa bir süre sonra olay yerine gelerek Şahin'i otomobile alarak hızla uzaklaştığı görüldü. Öte yandan olayın yaşanmasının ardından şehir genelinde operasyon başlatan polisin 2 zanlıdan birini gözaltına aldığı, diğer şahısların yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.



(Fatih Çapkın/İHA)

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü

Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Babadan Garip Savunma: Sürekli Paramı Yiyordu

3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı

Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi