Önce yağmur, ardından kar gelecek - Son Dakika

Yurdun batı kesimlerinin hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor Anadolu'nun genelinde don ve buzlanma devam ederken sıcaklıklar batıda 4-5 derece artacak. Yeni haftayla birlikte ise Trakya Bölgesi'nden başlayacak kuvvetli rüzgarların batısına yağış getirmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta boyunca sürecek yağışların Perşembe günü yeniden kara dönüşmesi bekleniyor.

Tahminlere göre yağışlar ülkenin büyük bir çoğunluğunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

(İHA)