Son Dakika Haberleri: Önce Yağmur Sonra Dolu Vurdu

Önce Yağmur Sonra Dolu Vurdu

55 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi.

Önce Yağmur Sonra Dolu Vurdu, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Ardından dolunun vurduğu ilçede büyük hasar meydana geldi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. tıkanan mazgallar nedeniyle sel meydana gelirken, ilçede çok sayıda istinat duvarı sel nedeniyle çöktü. Sel suları nedeniyle çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olurken, Nizip-Gaziantep eski karayolu ise gölete dönerek saatlerce trafiğe kapandı. Elektriklerin de kesildiği ilçede yağış bir süre sonra yerini şiddetli doluya bıraktı. Etkili olan dolu nedeniyle bir çok ev, iş yeri ve aracın hasar gördüğü öğrenildi. Yağmur ve dolu nedeniyle ilçedeki bir çok ev ve iş yerini de su bastı.

(Hanifi Güzel/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:06 Kaynak: İHA
Nizip, Gaziantep, Güncel
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