ÖNCE YAPIMINI, SONRA ÇALMAYI ÖĞRENDİ - Son Dakika
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ÖNCE YAPIMINI, SONRA ÇALMAYI ÖĞRENDİ

14.10.2022 12:15

Isparta'da Fethi Çuhadar (42), küçüklüğünden beri ilgi duyduğu ney enstrümanını çalmayı öğrendikten sonra, yapımına da başladı.

Isparta'da Fethi Çuhadar (42), küçüklüğünden beri ilgi duyduğu ney enstrümanını çalmayı öğrendikten sonra, yapımına da başladı. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ney yapım sanatçısı da olan Çuhadar, sipariş alıp, ürettiği neyleri satıyor.

Fethi Çuhadar, küçüklüğünden bu yana heves ettiği ney yapımını, 2018 yılında Kayseri Belediye Konservatuarı'nda eğitim alarak öğrendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ney yapım sanatçısı da olan Çuhadar, neyin çocukluğundan beri sevdiği bir enstrüman olduğunu belirtti. Müziği çok sevdiğini, lise yıllarında da saksafon ve klarnet çaldığını ancak ney enstrümanına karşı ayrı bir ilgisi olduğunu kaydeden Çuhadar, Ney üflemesini öğrendikten sonra yapımını da öğrenmek istedim. ve aldığım eğitimlerden sonra üretime başladım dedi.

Ney enstrümanının lifli bir kamış türünden yapıldığını söyleyen Çuhadar, Bu kamışlar doğal ortamda yetişiyor. Uygun olanları içinden keserek 2 yıl kurutulduktan sonra neyleri hangi cins yapacaksak, hangi ses kararına göre yapacaksak buna göre ayrıştırıyoruz. Deliklerini ve perdelerini açıyoruz. Ses kutusu dediğimiz bölümü açıp, birkaç işlemini daha yaptıktan sonra kullanıcıya veriyoruz diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ney yapım sanatçısı olduğunu anlatan Fethi Çuhadar, Ankara'da mülakata çağırıldığını soru-cevap ile eserlerinin incelenmesinin ardından sanatçı tanıtım kartının verildiğini söyledi. Bu sayede Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın faaliyetlerine katılma şansı olduğunu vurgulayan Çuhadar, ney üfleyemeyen bir insanın ney de yapamayacağını aktardı. Çuhadar, Türkiye genelinden oldukça sipariş aldığını da söyledi. Neyin, Sümerler döneminde ilk defa kaydına rastlandığını kaydeden Çuhadar, herhangi bir millet veya dine bağlı bir enstrüman olmamakla birlikte Türk Mevlevileri ve müezzinler vasıtasıyla Türk enstrümanı haline geldiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: DHA

Kayseri, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖNCE YAPIMINI, SONRA ÇALMAYI ÖĞRENDİ - Son Dakika

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